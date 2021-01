Motorschaden Fahrzeugbrand auf der A3 – rechte Fahrspur war für eineinhalb Stunden gesperrt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Aufgrund eines Motorschadens am Sonntag, 24. Januar, gegen 10.15 Uhr, musste der Fahrer eines Citroen sein Fahrzeug nach größerem Ölverlust auf der Autobahn A3 im Bereich Wörth an der Donau in Fahrtrichtung Frankfurt auf die Standspur verbringen. Unmittelbar danach geriet der Motorraum in Flammen.