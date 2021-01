Vermutlich Funkenflug 130.000 Euro Schaden bei Brand in Schorndorf – 69-Jährige verletzt

Am Samstag, 23. Januar, in den Nachmittagsstunden, entzündete ein 68-jähriger Mann im Schorndorfer Ortsteil Knöbling einen Holzofen in einem Anbau (Ferienwohnung) und verließ anschließend das Grundstück, um mit dem Hund spazieren zu gehen – dann musste die Feuerwehr anrücken.