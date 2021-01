In Eschlkam Gartenzaun umgefahren und abgehauen

Foto: 123rf.com

Am Samstagvormittag, 23. Januar, gegen 8 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin aus Großaign, Am Breiten Weg, dass der an die Straße grenzende Gartenzaun ihres Anwesens umgefahren worden war.