Vorfall in Regensburg Gespuckt und zugeschlagen – verwirrte Frau belästigt Passanten

Eine verwirrte Frau belästigte am Donnerstag, 21. Januar, mehrere Personen im Regensburger Stadtosten.

Regensburg. Gegen 11.15 Uhr provozierte eine 65-jährige Regensburgerin massiv mehrere Passanten in der Landshuter Straße. Hierbei spuckte sie in deren Richtung und schlug in einem Fall auch eine Frau mit der Hand. Als eine hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Regensburg-Süd eintraf, belästigte sie gerade einen Radfahrer. Die Regensburgerin, die bereits wegen ihres Geisteszustandes unter Betreuung steht, wurde in Gewahrsam genommen und der Behandlung in einer Spezialklinik zugeführt. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.