Um Hinweise wird gebeten 15-jähriges Mädchens aus Lauterhofen wird vermisst

Vom Aufenthaltsort der 15-jährigen Josephine Komani fehlt bislang jede Spur. Das aus Lauterhofen stammende Mädchen wird seit einigen Wochen gesucht. Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung.

Lauterhofen. Schon seit Mitte Dezember war Josephine Komani vom Elternhaus verschwunden. Nachdem zwar ihr Aufenthaltsort nicht bekannt war, bestand bis zur letzten Woche regelmäßiger, telefonischer Kontakt zwischen ihr und der Familie. Am Donnerstag, 14. Januar, erschien die 15-Jährige nicht zu einem vereinbarten Termin. Zudem konnte seitdem keine Verbindung mehr zu ihr hergestellt werden. Aus diesem Grund wurde am Mittwochvormittag, 20. Januar, die Polizei verständigt. Die Polizeiinspektion Neumarkt leitete sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Beispielsweise wurden alle möglichen Anlaufadressen überprüft und Zeugen befragt. Trotz der eindringlichen Ermittlungen, konnte das Mädchen bislang nicht aufgefunden werden. Es bestehen Hinweise, dass sich Josephine Komani in der Umgebung von Neumarkt aufhalten könnte. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und hofft damit auf neue Anhaltspunkte.

Josephine Komani ist circa 1,65 Meter groß, schlank und hat glatte, schulterlange, braune Haare. Sie trug zuletzt eine helle Felljacke, eine schwarze Adidas-Jogginghose, grauen Schal und rot-weiße Sportschuhe der Marke „Nike“.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich dringend unter der Polizeinotrufnummer 110 zu melden. Jegliche sachdienliche Angaben werden des Weiteren rund um die Uhr bei allen Dienststellen, insbesondere bei der Polizeiinspektion Neumarkt unter der Telefonnummer 09181/ 4885-0 entgegengenommen.