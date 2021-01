Messer im Gepäck 43-Jährigen zum wiederholten Mal beim Stehlen ertappt

Foto: Bundespolizei

Am Mittwoch, 20. Januar, hat ein 43-jährigen Mann in einem Geschäft am Hauptbahnhof Weintrauben konsumiert, ohne diese zu bezahlen. Da er dabei ein Küchenmesser mitführte, besteht der Tatverdacht eines Diebstahls mit Waffen.