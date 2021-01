Missbrauch von Notrufen Brandmelder in einem Parkhaus am Arnulfsplatz mit einer Flasche eingeschlafen

In einem Parkhaus in Regensburg wurde missbräuchlich der Brandmelder getätigt. Ein Tatverdächtiger konnte im Umfeld gestellt werden.

Regensburg. Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 20 Uhr, konnte eine Zeugin zwei junge Erwachsene dabei beobachten, wie sie mit einer Flasche einen einschlugen und diesen anschließend auslösten. Daraufhin liefen sie weg. Da kein Brand und auch keine ähnliche Gefahrenlage vorlagen, geschah die durch den Brandmelder ausgelöste Alarmierung von Rettungskräften missbräuchlich. Anhand der Personenbeschreibung der Zeugin konnten Beamte der PI Regensburg Süd einen Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle in der Nähe feststellen. Er wird wegen Missbrauchs von Notrufen angezeigt.