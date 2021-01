Die Polizei ermittelt Wurde die Geldbörse aus der Jackentasche geklaut?

Foto: 123rf.com

Ein 34-jähriger Mann war am Montag, 18. Januar, gegen 15 Uhr, beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Darsteinstraße in Cham. Nach seinem Einkauf brachte er seinen Einkaufswagen zurück zum Unterstand. Hier kam es zu einem näheren Kontakt zu zwei ihm unbekannten Personen.