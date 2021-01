Geschädigter gesucht Einkaufswagen touchiert Fahrzeug – Verursacherin plagt jetzt das Gewissen

Am Freitag, 15. Januar, rollte auf dem Parkplatz des Pennymarktes in Wenzenbach der Einkaufswagen einer 55-Jährigen versehentlich an einen dort abgestellten schwarzen BMW.