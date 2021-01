Unfall Überholverbot missachtet und anderen Pkw erfasst

Foto: Ursula Hildebrand

Zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter kam es am Mittwoch, 20. Januar, gegen 16.10 Uhr, in Beratzhausen. Der Kleintransporter wollte von der Kreisstraße R29 nach links in die Parsberger Straße einbiegen und wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw erfasst, dessen Fahrer das bestehende Überholverbot missachtet hatte.