Unfall bei Barbing In der Kurve die Kontrolle verloren – betrunkener 61-Jähriger prallte gegen einen Baum

Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Landkreisbewohner mit seinem Mercedes aus Barbing kommend in Richtung Sarching. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einem Baum.