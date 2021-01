Fahrer leicht verletzt Ausweichmanöver endet im Graben – Zeugen gesucht

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Roding die Gemeindeverbindungsstraße von Dangelsdorf in Richtung Schillertswiesen. In einer dortigen Kurve kam ihm ein weiterer Pkw, der die Fahrbahnmitte überfuhr, entgegen und zwang diesen somit zu einem Ausweichmanöver, das im Graben endete.