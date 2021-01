Einsatz in Regensburg Betrunkener Partygast flüchtet aufs Dach – die Feuerwehr muss mit der Drehleiter anrücken

Am Dienstag, 19. Januar, beendete die Polizei in Regensburg eine Party. Ein Partygast musste von der Feuerwehr vom Dach geborgen werden.

Regensburg. Gegen 20 Uhr teilte ein Spaziergänger eine laustarke Party in einem Mehrfamilienhaus in der Prinz-Ruprecht-Straße mit. Die Polizeibeamten konnten in der Wohnung eines 21-Jährigen drei weitere Personen feststellen, die zusammen feierten. Ein 23-jähriger versuchte sich der angekündigten Identitätsfeststellung zu entziehen, indem er auf das Dach des Hauses kletterte, um sich dort zu verstecken.

Da der Flüchtige stark alkoholisiert und das Dach glatt war, konnte er nicht mehr selbstständig herunterklettern. Er wurde schließlich durch die hinzugezogen Berufsfeuerwehr mit der Drehleiter vom Dach geborgen.

Gegen die vier jungen Männer, die alle aus unterschiedliche Haushalten stammen, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.