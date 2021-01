Winterliche Verhältnisse Schnee und Matsch sorgten für zahlreiche Unfälle im Bereich der Chamer Polizei

Am Dienstag, 19. Januar, gegen 16 Uhr, befuhr ein 21-jähriger VW-Passat-Fahrer die Vilzinger Straße in Cham und wollte die Linkskurve in Richtung Mittelweg fahren. Vor der Kurve bremste der Mann und kam hierbei durch Schnee und Matsch ins Schleudern.