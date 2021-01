Unfall bei Schneeglätte Pkw stürzt drei Meter tiefe Böschung hinab – Fahrer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Ein Autofahrer kam mit seinem Pkw am Dienstag, 19. Januar, gegen 15.50 Uhr, auf der Kreisstraße R34 von Oberpfraundorf in Beratzhausen nach Raitenbuch am Ausgang einer Linkskurve aufgrund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab, stürzte eine circa drei Meter hohe Böschung hinab und kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen.