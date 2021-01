In der Unterhose versteckt 38-Jähriger klaut Bier aus Lebensmittelmarkt am Bahnhof

Ein 38-jähriger Regensburger hat am Montagabend, 18. Januar, in einem Lebensmittelmarkt am Bahnhof in Regensburg eine Dose Bier gestohlen und in der Unterhose versteckt. Dabei hat er aber nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv gerechnet.