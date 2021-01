Fünf Syrer im Auto Mutmaßlicher Schleuser sitzt in U-Haft

Am Sonntag, 17. Januar, wurde durch Fahndungskräfte die Einschleusung von fünf Personen erkannt. Der mutmaßliche Schleuser befindet sich in Haft.

Wörth an der Donau. Am Sonntag wurde durch Fahndungskontrollkräfte auf der A3 bei Wörth an der Donau ein Fahrzeug, besetzt mit sechs Personen angehalten und kontrolliert. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, befanden sich neben dem Fahrer fünf Personen in dem Fahrzeug, die aus Österreich nach Deutschland eingeschleust und nach Berlin gebracht werden sollten. Der Fahrer, ein 32-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus dem Schwäbischen war nach Österreich gefahren, um dort die fünf Syrer abzuholen und sollte hierfür bezahlt werden.

Aufgefundene Unterlagen deuten darauf hin, dass die geschleusten Personen bereits zurückliegend versucht hatten, nach Deutschland einzureisen. Die Geschleusten wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht.

Die Ermittlungen gegen den Fahrer wegen des Verdachts des Einschleusens von Personen, ein Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz, werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 32-jährige Schleuser wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.