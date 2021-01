Anzeige erstattet Mit Teppichmesser, Schreckschusspistole und Einhandmesser beim Klauen im Supermarkt erwischt

Foto: Ursula Hildebrand

Gleich zwei Mal wurden am Montag, 18. Januar, Ladendiebe in einem Supermarkt in der Friedenstraße erwischt. Sie führten jeweils Waffen mit sich.