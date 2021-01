Fahrerflucht Beim Rangieren Fahrradständer beschädigt − Lkw-Fahrer haut ab

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 18. Januar, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein Lkw – vermutlich ein 40-Tonner – die Taxisstraße in Wörth an der Donau und wollte in den verkehrsberuhigten Bereich in die Ludwigstraße abbiegen, als es zum Unfall kam.