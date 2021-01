Hinweise erbeten Unfallflüchtiger in Nittendorf hinterlässt 2.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Einen Schaden von circa 2.000 Euro hat ein Autobesitzer zu beklagen, der sein Fahrzeug am Montag, 18. Januar, gegen 16.15 Uhr, in Nittendorf in Etterzhausen in der Alten Kneitinger Straße auf Höhe der ersten Feldweggabelung abgestellt hatte.