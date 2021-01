Hinweise erbeten Unbekannter fährt gegen geparkten Pkw und macht sich aus dem Staub

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Montag, 18. Januar, in der Zeit von 7 bis 15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen einen schwarzer Audi A4, der auf einem Parkplatz in der Johann-Vaillant-Straße in Roding geparkt war.