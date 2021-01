Regensburg 61-jähriger Pole kann Erzwingungshaft abwenden

Ein 61-jähriger Pole konnte am Sonntag, 17. Januar, eine eintägige Haftstrafe abwenden. Eine Streife der Bundespolizei hatte den polnischen Staatsangehörigen gegen 15 Uhr in der Bahnhofshalle am Hauptbahnhof Regensburg kontrolliert.