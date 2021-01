Auf frischer Tat Einbrecher im Wertstoffhof in Deuerling dingfest gemacht – beide sind erst 14!

Foto: Ursula Hildebrand

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Jugendliche, die sich am Sonntag, 17. Januar, gegen 18 Uhr, Zutritt zum Wertstoffhof in Deuerling verschafft hatten und mittels vorgefundener Schlüssel und eines mitgeführten Aufbruchsets mit diversen Sperrhaken versuchten, in das Aufenthaltsgebäude zu gelangen.