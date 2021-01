Übernachtungsparty Am Morgen war das Handy nicht mehr da – Polizei kann Diebstahl aufklären

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 17. Januar, erstattete eine 38-Jährige Anzeige wegen Diebstahls. Sie hatte von Samstag auf Sonntag, 16. auf 17. Januar, bei einem Bekannten in Zeitlarn übernachtet. In dieser Nacht hätten sich in der Wohnung noch weitere Personen aufgehalten und dort übernachtet.