Die Polizei ermittelt Unbekannte zündelten in der öffentlichen Herrentoilette im Dietfurter Rathaus

Am Sonntag, 17. Januar, um 16.15 Uhr, zündelten bislang Unbekannte in der öffentlichen Herrentoilette im Dietfurter Rathaus.

Dietfurt. Dabei wurden Papierhandtücher mit Desinfektionsmitteln getränkt und so versucht, diese in Brand zu setzen. Lediglich die gefliesten Wände verhinderten eine Brandausweitung und größeren Schaden. Durch die starke Rauchentwicklung entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Durch Zeugen konnte zur Tatzeit eine kleine Gruppe Jugendlicher beobachtet werden, welche in Richtung Pfarrgasse flüchteten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Parsberg unter der Telefonnummer 09492/ 9411-0 in Verbindung zu setzen.