Regenstauf Renitenter Ladendieb festgenommen – zwei Polizisten leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Ein Schwandorfer Landkreisbewohner wurde am Samstagvormittag, 16. Januar, in einem Regenstaufer Verbrauchermarkt vom Verkaufspersonal dabei erwischt, wie er eine Flasche Schnaps in seinen Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte.