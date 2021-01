Über zwei Promille Betrunkener ballert mit einer Schreckschusswaffe herum

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 16. Januar, 23.10 Uhr, bemerkte ein Hundeführer der Bundespolizei am Regensburger Bahnhof während einer Fußstreife entlang des Lärmschutzwalles zur Hemauer Straße einen Mann am Balkon, der mit einer Pistole mehrmals in die Luft schoss.