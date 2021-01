Ruhestörung Party aufgelöst – Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gegen die Teilnehmer

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine Party mit zehn Gästen in einem Wohnheim in Pentling wurde nach einem Hinweis am Freitag, 15. Januar, gegen 23 Uhr,durch die Polizei aufgelöst.