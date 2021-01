Kontrolle in Waldmünchen Notorischer Ladendieb geht der Polizei ins Netz – erneut Diebesgut aufgefunden

Am Mittwochabend, 13. Januar, unterzogen Beamte der Polizeistation Waldmünchen einen Audi mit tschechischer Zulassung im Stadtgebiet einer Kontrolle.

Waldmünchen. Grund der Kontrolle: Die Polizisten erkannten am Beifahrersitz einen slowakischen notorischen Ladendieb, der seit August 2020 in Waldmünchen wohnt und seitdem bereits mehrfach bei Ladendiebstählen in Erscheinung trat.

Die Beamten hatten den richtigen Riecher. Auch diesmal hatte der 20-jährige arbeitslose Mann elf Flaschen Schnaps und 27 Paar Socken dabei. Er konnte keinen Eigentumsnachweis für die Gegenstände vorzeigen. Nachdem der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls bestand, wurde die Wohnung mit negativem Ergebnis durchsucht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Heranwachsende nach Vernehmung und Sicherstellung des Diebesgutes wieder entlassen. DNA-Proben und eine erkennungsdienstliche Behandlung wurden bereits bei den zurückliegenden Taten durchgeführt. Die Summe der Beute beträgt bei den insgesamt zehn festgestellten Diebstählen rund 1.000 Euro. In den meisten Supermärkten im Bereich Waldmünchen und Rötz hat der Dieb bereits Hausverbot.

Nachermittlungen ergaben, dass die bei der Kontrolle aufgefundenen Gegenstände durch den Täter im Edeka-Markt in Rötz entwendet worden sein dürften. Die Diebstahlsanzeigen werden zeitnah gesammelt der Staatsanwaltschaft Regensburg vorgelegt. „Es bleibt zu hoffen, dass ihn die hieraus zu erwartende Geld- bzw. auch im Raum stehende Haftstrafe zum rechtskonformen Verhalten bringt. Die polizeilichen vorläufigen Festnahmen bzw. Ansprachen hatten bisher keinen Erfolg“, so die Polizei.