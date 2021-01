Ermittlungen in Regensburg Die Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Vereinsheim in der Osterhofener Straße

Foto: Ralf Kalytta/123rf.com Am Donnerstagabend brach ein unbekannter Täter in ein vorübergehend geschlossenes Vereinsheim im Regensburger Osten ein und entwendete ein Wertbehältnis mit Bargeld. Regensburg. Am 14. Januar, gegen 21 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude eines vorübergehend geschlossenen Vereins in der Osterhofener Straße. Der Unbekannte betrat mehrere Räume und entwendete neben weiteren Gegenständen auch ein Wertbehältnis. Der Beuteschaden bewegt sich im hohen vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Osterhofener Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 rund um die Uhr zu melden.