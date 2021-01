Unfall in Regensburg Geisterradler übersehen – 53-Jähriger leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 14. Januar, gegen 12 Uhr, wollte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer in Regensburg aus einem Firmengelände in die Bajuwarenstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 53-jährigen Postzusteller.