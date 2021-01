Unfalldrama in Falkenstein Geparktes Auto rollt los und erfasst Mutter und ihre vier Kinder

Foto: DRF Luftrettung

Am Donnerstag, 14. Januar, gegen 10.35 Uhr, parkte ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer seinen Wagen in Falkenstein in der Rodinger Straße gegenüber einer Metzgerei, um sich dort zu versorgen. Offenbar hatte er die Fußtrittbremse, die der Handbremsebei dem Fahrzeugmodell entspricht, nicht ausreichend fest betätigt, so dass sich der Pkw bei stark abschüssiger Strecke Richtung Völlingselbständig in Bewegung setzte.