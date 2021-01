Unglück 85-Jähriger nach Wohnhausbrand tot aufgefunden – Kripo schließt Brandstiftung aus

Bei einem Wohnhausbrand am Mittwoch, 13. Januar, in Dietfurt an der Altmühl wurde ein 85 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg schließt Brandstiftung aus.