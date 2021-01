Sechs Personen angezeigt Vier Ladendiebstähle in einem Geschäft

Gleich viermal musste die Polizeiinspektion Regensburg Süd am Mittwoch, 13. Januar, zum selben Supermarkt in einem Einkaufszentrum in Regensburg ausrücken. Einsatzgrund waren jeweils Ladendiebstähle durch insgesamt sechs Personen.