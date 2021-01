Prozess 25-Jährige wegen versuchten Mordes vor Gericht – Angeklagte räumt Tatvorwurf ein

Die Angeklagte mit ihrem Verteidiger beim Prozessauftakt am 14. Januar 2021. Foto: Kathrin Lechl

Am Donnerstag, 14. Januar, begann am Landgericht Regensburg ein Prozess wegen versuchten Mordes. Die Angeklagte soll im Mai 2020 versucht haben, ihren Vater in der gemeinsamen Wohnung in Regensburg mit einem Küchenmesser tödlich zu verletzen.