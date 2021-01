Die Polizei ermittelt Betrüger zocken 87-Jährige aus Neumarkt ab

Foto: Gaj Rudolf/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 12. Januar, wurde eine Seniorin von Betrügern am Telefon so in die Irre geführt, dass sie schließlich eine größere Bargeldsumme einem Unbekannten übergab. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.