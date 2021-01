Die Polizei ermittelt Brand in Dietfurt – 85-Jähriger tot aufgefunden

Bei einem Wohnhausbrand am Mittwochvormittag, 13. Januar, wurde ein 85 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Dietfurt/Landkreis Neumarkt. Am 13. Januar wurde der Polizei gegen 9.15 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Doppelhaus in Dietfurt an der Altmühl, Ortsteil Vogelthal, zu einem Brand gekommen war. Dabei wurde ein 85-jähriger Bewohner tot aufgefunden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Bislang liegen noch keine weiteren Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat diesbezüglich die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.