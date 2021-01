Hinweise erbeten Kastenwagen beschädigt Außenspiegel eines Pkws und flüchtet

Am Dienstag, 12. Januar, gegen 16 Uhr, kam es in der Ortsmitte von Schneitweg in Lappersdorf zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der Außenspiegel eines Ford Transit beschädigt. Der Fahrer eines weißen Kastenwagen hielt nicht an.