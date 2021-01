Bilanz für Dienstag Winterliche Straßenverhältnisse sorgten für zahlreiche Unfälle in der Oberpfalz

Foto: 123rf.com

Anhaltender Schneefall führte am Dienstag, 12. Januar, in den Nachmittag- und Abendstunden in der gesamten Oberpfalz weiterhin zu winterlichen Straßenverhältnissen, was zahlreiche Verkehrsunfälle zur Folge hatte.