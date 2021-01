Unfall bei Furth im Wald Kommt ein Christbaum geflogen ...

Foto: Didecs/123rf.com

Am Montagnachmittag, 11. Januar, war eine 56-Jährige aus dem Gemeindegebiet Eschlkam mit ihrem Pkw in Richtung Furth im Wald unterwegs. Im Bereich der so genannten Steinbachkurve wollte sie hinter einem anderen Pkw-Anhänger-Gespann einen Lkw überholen, als sich plötzlich ein offensichtlich für die Entsorgung aufgeladene und ungesicherte Christbaum verselbständigte und vom Anhänger flog.