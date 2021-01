Dietfurt Jungbäume beschädigt und Flurschaden verursacht

Foto: 123rf.com

Am Montag, 11. Januar, befuhr eine 61-jährige Ford-Fahrerin die Staatsstraße 2230 von Dietfurt in Richtung Töging. Kurz nach dem Kanal kam die Pkw-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld.