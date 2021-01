In Gewahrsam Alkoholisierter Mann tritt grundlos Seitenspiegel ab – Geschädigte nimmt die Verfolgung auf

Foto: 123rf.com

Eine Regensburgerin parkte am Montag, 11. Januar, gegen 18.45 Uhr, ihren BMW in der Rote-Hahnen-Gasse in Regensburg, um Gegenstände auszuladen. Als sie zurückkehrte, sah sie, dass ein 51-Jähriger gerade den Seitenspiegel des Pkws abtrat.