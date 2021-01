Polizei ermittelt Auffahrunfall an der Ampel – eine Person leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 11. Januar, gegen 6.50 Uhr, befuhr ein Skoda-Fahrer die Ziegetsdorfer Straße in Regensburg. Er bremste an der Ampel zur Autobahnauffahrt ab, da diese vor ihm „Gelb“ zeigte.