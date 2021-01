7.200 Euro Schaden Alkoholisiert in eine Baumgruppe gefahren

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 10. Januar, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein Seat besetzt mit zwei Frauen in Lohberg den Sesselweg vom Osser-Parkplatz kommend in Richtung Brennesstraße An der Einmündung zur Arberstraße bemerkte die Fahrerin die Kurve zu spät und fuhr ungebremst in eine angrenzende Baumgruppe.