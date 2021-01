An Handschuh gesichert DNA-Treffer klärt Einbruch vom Februar 2020 auf

Durch einen DNA-Treffer konnte jetzt der Einbruch vom 28. Februar 2020 in das Vereinsheim der Schützengemeinschaft Pielenhofen geklärt werden.

Pielenhofen. Der ermittelte Tatverdächtige kommt auch noch für den Einbruch in das Vereinsheim des TSV Pielenhofen in Betracht. Die DNA konnte im Rahmen der Spurensicherung an einem am Tatort aufgefundenen Handschuh gesichert werden.