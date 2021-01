Bei Lappersdorf Stopp-Schild missachtet – drei Verletzte

Foto: vifogra/Schuh

Am Freitag, 8. Januar, wollte eine 38- ährige Pkw- ahrerin gegen 11.10 Uhr von der Pielmühler Straße nach links in die Regensburger Straße in Fahrtrichtung Lappersdorf abbiegen. Hierbei missachtete sie bei geltendem Stoppschild die Vorfahrt der von links kommenden und bevorrechtigten 85-jährigen Pkw-Fahrerin,die auf der Regensburger Straße in Fahrtrichtung Regensburg fuhr.