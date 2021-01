Unfall in Bad Kötzting Müllwagen macht sich selbständig und schiebt geparkten Skoda in eine Hausmauer

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 8. Januar 2021, 14.10 Uhr, musste im starken Gefälle des Gehsbergweges in Bad Kötzting ein mit Biomüll beladener, circa 23 Tonnen schwerer Lkw wegen eines technischen Defekts anhalten. Fahrer und Beifahrer stiegen aus und machten sich an der Batterie des Fahrzeugs zu schaffen, als es zum Unfall kam.