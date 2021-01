Unfall bei Eschlkam Schneeglätte an einer Steigung – Anhänger eines Milchlasters rutscht weg

Am Mittwochabend, 6. Januar 2021, um 20.45 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Tscheche mit seinem Milch-Tanklastzug die Staatsstraße von Furth im Wald in Richtung Eschlkam, als es zum Unfall kam.

Eschlkam/Landkreis Cham. Bei der so genannten Eschlkam Höhe‘ rutschte der Anhänger an einer Steigung aufgrund nach rechts in den Straßengraben und kippte zur Seite. Die Feuerwehr Eschlkam kümmerte sich vor Ort um die Verkehrsregelung und leitete den Verkehr während der Bergung des Anhängers um. Am Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro.