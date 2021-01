Sachbeschädigung Mehrfamilienhaus mit rohen Eiern beworfen

Foto: 123rf.com

Ein Heranwachsender und drei Jugendliche kommen als Täter für eine Sachbeschädigung in Betracht, die sich in der Zeit von Montag, 4. Januar 2021, 23 Uhr, bis Dienstag, 5. Januar 2021, 4.30 Uhr, in Nittendorf, Talstraße, ereignet hat.