Kontrolle Mit mehr als 1,2 Promille in Schlangenlinien durch Nittendorf gekurvt

Eine Polizeistreife erwartete am Mittwoch, 6. Januar 2021, gegen 21.45 Uhr bereits einen Autofahrer an seiner Wohnadresse im Gemeindebereich Nittendorf, nachdem mitgeteilt worden war, dass er in Schlangenlinien fahren würde.